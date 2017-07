Euro-Bus tourt wieder durch die Steiermark

Die Nationalbank tourt wieder mit dem Euro-Bus durch die Steiermark. Auch heuer erwartet man sich wieder Millionen an Schilling-Beträgen, die in gültige Währung umgetauscht werden.

Die Österreicher können sich offenbar nur schwer von ihrer alten Währung trennen: Immer noch horten sie rund acht Milliarden Schilling, das entspricht 581,38 Millionen Euro - mehr dazu in Noch immer acht Mrd. Schilling im Umlauf (wien.ORF.at, 21.9.2016)

Nur letzte Schilling-Serie kann eingetauscht werden

Die Banknoten der letzten Schilling-Serie können noch eingetauscht werden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind jene Banknoten, die bereits vor der Euro-Einführung eingezogen wurden und damit ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel verloren haben.

Österreichische Nationalbank

Bei der Euro-Bus-Info-Tour der Nationalbank im Vorjahr wechselten 7.660 Personen 12,425 Millionen ihrer verbliebenen Schilling-Bestände in Euro ein. In der Steiermark macht der Euro-Bus heuer insgesamt zwölf Mal Station - Start ist am Montag in Graz.

