Verdächtiger kurz nach Diebstahl gefasst

In Eggersdorf bei Graz soll ein 30-Jähriger am Freitagnachmittag ein Mobiltelefon und Bargeld aus einem unversperrten Fahrzeug gestohlen haben. Kurze Zeit später wurde ein Verdächtiger gefasst und in die Justizanstalt Graz-Karlau gebracht.

Gegen 16.30 Uhr hatte sich laut Polizei ein vorerst unbekannter Täter auf ein Privatgrundstück begeben, wo er den unversperrten Pkw eines 51-Jährigen vorfand. Der 51-Jährige selbst hatte den Unbekannten in der Nähe ausgemacht, dachte sich zunächst jedoch nichts dabei - bis ihm kurz darauf 100 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon im Auto fehlten.

Als er den Diebstahl bemerkte, erstattete er die Anzeige. Bald darauf ging eine zweite Anzeige bei der Polizei eine, die die Beamten dank der ähnlichen Personenbeschreibung auf die Spur des mutmaßlichen Täters brachte. So hatte ein Tankstellenpächter eine verdächtige Person gemeldet, die er aus dem Lokal gewiesen hatte.

Gestohlenes Mobiltelefon sichergestellt

Schließlich wurde der Tatverdächtige von einer Polizeistreife zu Fuß auf der L 364 angetroffen und zur Polizeiinspektion Eggersdorf bei Graz gebracht. Dort untersuchte man den Rucksack des Mannes und stellte das gestohlene Mobiltelefon sicher. Vom Bargeld fehlte laut Polizei ein Teil. Der Beschuldigte zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig; er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.