Beifahrer nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Ein junger Beifahrer ist bei einem Verkehrsunfall Samstagabend in Gaishorn am See im Bezirk Liezen lebensgefährlich verletzt worden. Der Lenker des Wagens kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Insgesamt waren vier junge Männer mit dem Pkw auf einer Nebenstraße unterwegs. Kurz nach 20.00 Uhr kam der Lenker mit dem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab.

FF Trieben Stadt

Auto prallte gegen Baum

Der Pkw prallte zunächst gegen einen Baum und blieb anschließend in einer Wiese stehen. Rettung, Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Ein Beifahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Hubschrauber ins Spital gebracht werden. Die drei anderen Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.