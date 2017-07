Zehntausende erlebten elfte Klangwolke mit

Zehntausende Menschen haben die styriarte-Aufführung „La Margarita“ am Samstag im Rahmen der elften „ORF Steiermark Klangwolke“ mitverfolgt - über Radio Steiermark, ORF III und rund 40 öffentliche Übertragungsveranstaltungen.

Elf Jahre Klangwolke Bereits zum elften Mal fand am 15. Juli 2017 die „ORF Steiermark Klangwolke“ statt ‒ ein gemeinsames Projekt von Land Steiermark/Kultur, Grazer Wechselseitige Versicherung AG, voestalpine AG, styriarte, ORF III Kultur und Information und ORF Steiermark.

Ab 21.00 Uhr hatte sich das fulminante Rossballett als styriarte-Höhepunkt mit der Klangwolke auf das ganze Land ausgebreitet: Vom Dachstein bis ins Weinland luden rund 40 öffentliche Veranstaltungen in der Steiermark dazu ein, „La Margarita“ bei Public Viewings der TV-Übertragung von ORF III oder bei größeren Übertragungen von Radio Steiermark zu genießen - mehr dazu in Hier konnten Sie die Klangwolke erleben!

„Ein großartiges Fest!“

Zehntausende Menschen ließen sich nicht lange bitten: „Die elfte ‚ORF Steiermark Klangwolke‘ war ein großartiges Fest!", zieht ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler Bilanz - und spricht dabei von einem spektakulären Kulturereignis.

ORF / Schöttl

Ein Ereignis, das vom Engagement vieler einzelner Veranstalter geprägt wurde, so Draxler weiter: "Es freut mich ganz besonders, dass die ‚Klangwolke‘ wieder von so vielen Veranstaltern in kreativer Eigeninitiative mitgetragen wurde und in der Steiermark rund 40 Gelegenheiten dazu einluden, ‚La Margarita‘ im außergewöhnlichen Ambiente zu erleben.

Wie kam „La Margarita“ bei den Klangwolke-Besuchern an? Radio-Steiermark-Reporterin Alina Samonig hat sich umgehört.

Dank für Mitwirken, Einsatz und Unterstützung

Der abschließende Dank des ORF Steiermark-Landesdirektors gelte "unseren starken Partnern und den engagierten TeilnehmerInnen – nur mit ihrem Mitwirken, ihrem Einsatz und ihrer Unterstützung konnte die ‚Klangwolke 2017‘ realisiert werden!“

