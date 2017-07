Angler fand 72-Jährigen tot in Fischteich

In einem Teich in Edelsbach bei Graz hat ein Angler am Sonntag die Leiche eines 72-Jährigen aus Graz-Umgebung entdeckt. Der Mann dürfte in der Nacht ins Wasser gestürzt sein; eine Obduktion wurde angeordnet.

Gegen 10.30 Uhr hatte der Angler den leblosen Körper des 72-Jährigen kopfüber im Wasser gefunden. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Teich - eine Ärztin konnte jedoch nur mehr seinen Tod feststellen, der bereits acht bis zehn Stunden zuvor eingetreten sein dürfte.

Kopfverletzungen - Obduktion angeordnet

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann in den Teich gestürzt und ertrunken sein dürfte. Der unversperrte Pkw des 72-Jährigen stand unmittelbar am Ufer. Am Kopf des Opfers wurden Verletzungen festgestellt, weshalb die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion anordnete.