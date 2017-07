Frontalcrash im Gleinalmtunnel: Zwei Verletzte

Montagmittag ist es auf der Pyhrnautobahn (A9) im Gleinalmtunnel zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Dabei sollen zwei Personen verletzt worden sein. Der Tunnel war über eine Stunde lang gesperrt.

In den Frontalzusammenstoß waren nach ersten Informationen der Polizei zwei Pkws und ein Lkw verwickelt: Ein Wagen sei nur noch Schrott, auch der zweite nicht mehr fahrtüchtig, schilderte eine Beamtin.

Zwei Verletzte

Der Unfall dürfte aber glimpflich ausgegangen sein: Zwei Personen sollen verletzt sein, andere Unfallbeteiligte dürften mit dem Schrecken davongekommen sein. Der Tunnel musste gesperrt werden, der Verkehr wurde über eine Stunde lang großräumig über Bruck/Mur umgeleitet.

Neue Röhre soll am Freitag in Betrieb gehen

Der Unfall passierte ausgerechnet in der Woche, in der - am Freitag - die neue Röhre des Gleinalmtunnels feierlich in Betrieb genommen werden sollte. Über die Sommermonate sind sogar beide Röhren geöffnet, ehe dann mit der Sanierung der alten Röhre begonnen wird.

Lkw fing Feuer: A2 gesperrt

Schon Montagfrüh gab es ein Verkehrschaos, als die Südautobahn (A2) vorübergehend gesperrt werden musste: Ein Lkw hatte nach einem Unfall Feuer gefangen. Verletzt wurde zwar niemand, der Stau allerdings war bis zu 13 Kilometer lang - mehr dazu in A2: Verkehrschaos nach Lkw-Brand.

