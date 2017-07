Salpetersäure in Käserei ausgetreten

700 bis 1.000 Liter Salpetersäure sind am Montag in einem abgeschlossenen Lagerraum einer Käserei in Stainach im Bezirk Liezen ausgetreten. Die Feuerwehren mussten mit Spezialfahrzeugen anrücken.

Der Säureaustritt war dem Produktionsleiter kurz vor 14.00 Uhr wegen des stechenden Geruchs aufgefallen. Er alarmierte die Einsatzkräfte und evakuierte den betroffenen Teilbereich des Firmengeländes. Die Feuerwehren Stainach und Unterberg trafen zuerst bei der Käserei ein und mussten die Feuerwehr Liezen nachalarmieren, da diese eine spezielle Ausrüstung für giftige Stoffe hat.

Säure bereits kristallisiert

Laut Polizei gelangte keine Säure in den Außenbereich und auch nicht in die Kanalisation. „Da Salpetersäure in Kontakt mit Luft kristallisiert, hatte sich schon eine zentimeterhohe Schicht im Lagerraum gebildet“, schilderte eine Beamtin. Ihr zufolge wird die Säure im Betrieb zur Reinigung verwendet.

Niemand verletzt

Salpetersäure wirkt auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend, das Einatmen der Dämpfe kann zum Tod führen. Bei dem Vorfall in Stainz wurde allerdings niemand verletzt.