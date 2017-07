Von Kuhherde überrannt: Frau schwer verletzt

Ein Urlauberehepaar aus Deutschland ist Montagnachmittag auf der Turracher Höhe von einer Kuhherde attackiert und überrannt worden. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Das Ehepaar hatte einen angeleinten Hund dabei.

Das beiden Deutschen waren zwischen Gletschermühle und Almstube, auf steirischer Seite der Turrach, auf einem Wanderweg unterwegs, als es zu der Kuhattacke kam.

Der Mann versuchte noch, die Rinder mit seinem Spazierstock zu vertreiben; dennoch wurde die 64 Jahre alte Frau von den Mutterkühen niedergestoßen und schwer verletzt - sie war laut Polizei unter die Tiere geraten. Die Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Villach geflogen, ihr 68-jähriger Mann erlitt einen Schock.

Mit Hund unterwegs

Laut Polizei war das Paar mit seinem Hovawart-Hund schon an der Herde vorbei, als ihnen die Rinder plötzlich nachliefen - möglicherweise hatten sie den Hund erst dann gewittert. Erst am Sonntag wurden drei Wanderer von einer Kuhherde auf dem Kärntner Nassfeld attackiert - mehr dazu in Kuhattacke: Drei Verletzte am Nassfeld (kaetnten.ORF.at). In beiden Fällen handelte es sich um Mutterkühe, die ihre Kälber schützen wollten. Sowohl auf der Turracher Höhe als auch am Nassfeld waren die attackierten Wanderer mit Hunden an der Leine unterwegs.

In Notsituation: Hund ableinen

Sollte es zu einer Kuhattacke kommen, sollten Hundebesitzer laut Barabara Kircher vom Almwirtschaftsverein eine Grundregel beachten: „In einer solchen Notsituation ist der Hund sofort von der Leine zu nehmen. Der Hund sucht das Weite, und die Kuh ist abgelenkt. In diesem Moment kann sich dann auch der Wanderer aus dem Gefahrenbereich begeben“, so Kircher.