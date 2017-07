Hallenbrand bei Müllentsorger in Peggau

Großeinsatz für die Feuerwehren derzeit in Peggau im Bezirk Graz-Umgebung: Bei einer Abfallentsorgungsfirma steht eine Lagerhalle in Vollbrand - in der Halle sind Maschinen und Kunststoffreste gelagert.

Die Flammen in der rund 1.000 Quadratmeter großen Halle erfassten auch eine Sortieranlage, für die Umwelt besteht aber keine Gefahr. 105 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen; verletzt wurde vorerst niemand.

Foto Ullrich

Brand auch auf Mülldeponie im Mürztal

Auch auf einer Mülldeponie in Wartberg im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag brannte es in der Nacht auf Dienstag - die Feuerwehr Wartberg im Mürztal konnte das Feuer aber rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest.