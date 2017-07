Grazer mit spitzem Gegenstand attackiert

Ohne ersichtlichen Grund ist am Wochenende ein 34-Jähriger in Graz von einem vorbeigehenden Mann mit einem spitzen Gegenstand attackiert und verletzt worden. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur.

Der 34-Jährige ging gemeinsam mit einem 28-Jährigen am Sonntag kurz vor 4.30 Uhr in der Schönaugasse in Richtung Süden. Bei der Kreuzung mit der Steyrergasse kam ihnen ein Unbekannter entgegen. Als sie auf gleicher Höhe waren, attackierte der Mann den 34-jährigen Grazer und stach im Bereich des Kehlkopfes zu - das Opfer erlitt eine etwa vier Zentimeter lange und einen Zentimeter tiefe Verletzung; dann flüchtete der Angreifer über die Brockmanngasse in Richtung Augarten.

Polizei sucht nach Zeugen

Während der 34-Jährige im LKH Graz ambulant behandelt wurde, suchte die Polizei nach dem 30 bis 40 Jahre alten Täter: Er trug unter anderem eine schwarze Jacke, ein rotes T-Shirt und hatte einen Drei-Tage-Bart; seine Haare sind kurz und schwarz. Laut dem Opfer und seinem Begleiter hatte der Mann südländisches Aussehen.

Helfen könnten auch ein Zeitungsausträger, der kurz davor mit einem Fahrrad vorbeigefahren war, sowie zwei Männer, die am gegenüberliegenden Gehsteig unterwegs waren: Sie werden ersucht, sich beim Stadtpolizeikommando Graz unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 zu melden.