Von Metallstück getroffen: Arbeiter verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstag in Viertelfeistritz im Bezirk Weiz ereignet: Ein Arbeiter wurde von einem 200 Kilo schweren Metallstück an den Beinen getroffen.

Der 35-jährige Oststeirer wollte in einem metallverarbeitenden Betrieb mit einem Magneten eine Schneidekante anheben - aus bisher ungeklärter Ursache fiel das rund 200 Kilo schwere Metallstück plötzlich zu Boden und traf den Mann an den Beinen.

Brüche an beiden Unterschenkeln

Der Oststeirer erlitt Brüche an beiden Unterschenkeln; er musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz eingeliefert werden.