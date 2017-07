Beweglichkeitsstudie: Med-Uni sucht Teilnehmer

Um Beweglichkeit im Alter - und wie sich diese verbessern lässt - geht es in der europaweit angelaufenen Studie „Sprintt“. Derzeit sucht die Med-Uni Graz noch männliche und weibliche Teilnehmer ab 70 Jahren.

Für Interessierte: Die Anmeldung ist bis Ende September unter der Telefonnummer 0316 / 385 78 051 oder via E-Mail unter annemarie.perl@medunigraz.at möglich. Nähere Informationen zur Studie gibt es auch bei den „Sprintt“-Infotagen am 20. und 21. Juli (Donnerstag und Freitag) an der Med-Uni Graz. Einen Info-Folder finden Sie in allen Apotheken - oder hier zum Download: Info-Folder PDF (2.4 MB)

Wem es zunehmend schwerer fällt, von einem Sessel aufzustehen, wer schnell außer Atem gerät oder rascher ermüdet als früher, der ist bei der Studie „Sprintt“ der Med-Uni Graz genau richtig, erklärt Studienleiterin Regina Roller-Wirnsberger. Gesucht werden Menschen ab dem 70. Lebensjahr - „das Fenster nach oben ist offen“, so die Medizinerin.

Weg zu mehr Lebensqualität

„Wichtig ist - und ich glaube, das ist eine Besonderheit dieser Studie -, dass vor allem Menschen eingeladen sind, die schon Einschränkungen haben. Sie können schon am Stock gehen oder am Rollator gehen, weil man nicht mehr so stabil ist, oder man ist schon gestürzt. Ziel ist es, die Muskelmasse zu erhöhen und damit auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen“, betont Roller-Wirnsberger.

Pixabay

Der Weg zu mehr Lebensqualität bis ins hohe Alter führe in der Studie über zwei Module, so Koordinatorin Elisabeth Platzer: „Eine Gruppe, die körperlich etwas aktiver ist, bekommt zweimal wöchentlich Physiotherapie und zusätzlich Ernährungsberatung. Die andere Gruppe, in die man eingeteilt werden kann, ist die, die geistig mehr gefordert wird, die bekommt einmal im Monat Vorträge zu Gesundheitsthemen.“

Gefördert von der EU, durchgeführt von der Med-Uni

Das alles ist für die Teilnehmer kostenlos - die Studie wird in insgesamt neun europäischen Ländern von der EU finanziert. Im Mai wurde begonnen, im Herbst 2018 soll sie abgeschlossen sein: „Der primäre Endpunkt der Studie ist, dass die Ganggeschwindigkeit der Leute schneller wird. Es ist so, dass sie zu jedem Zeitpunkt des Lebens Muskeln aufbauen können - und dass die Stabilität besser wird. Das heißt also, Sturzereignissen vorzubeugen.“ Die Anmeldung zur Teilnahme ist bis Ende September möglich.

Link: