ESO-Bericht: Kleine Sekten auf dem Vormarsch

Am Donnerstag ist der neue ESO-Bericht rund um Esoterik, Sekten und Okkultismus veröffentlicht worden. Demnach treten - begünstigt durch das aktuelle Weltgeschehen - auch in der Steiermark derzeit vermehrt kleine Sekten auf.

Der Islamische Staat (IS) ist laut Experten die zurzeit gefährlichste Sekte der Welt; auch Neonazi-Gruppen gehören dazu - neben tausenden weiteren religiösen Gruppierungen. Einmal im Jahr erstellt die Jugendinformationsstelle LOGO den ESO-Bericht - die Bilanz heuer: In den vergangenen Jahren sei es insgesamt ruhiger um das Thema Sekten geworden. Der Esoterikbereich sei aber nach wie vor ein wild wucherndes Feld mit tausenden Angeboten.

„Gesellschaft mit immer mehr Parallelwelten“

Speziell kleine esoterische Gruppen, die wie Sekten agieren, hätten zugenommen, so Sektenexperte und Studienautor Roman Schweidlenka von LOGO: „Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich immer mehr Parallelwelten bilden, die sich abkapseln. Vom Islamismus wissen wir das schon, aber auch in der Esoterik, in anderen Bereichen, gibt es kleine Gruppierungen, die mit dem Rest der Gesellschaft nichts mehr zu tun haben wollen.“

APA/dpa/Waltraud Grubitzsch

ORF Der ESO-Bericht 2017: Für Roman Schweidlenka war es nach mehr als 20 Jahren Arbeit in diesem Bereich der letzte ESO-Bericht - Sie finden ihn hier zum Nachlesen. Laut Landesrätin Lackner wird mit dem Integrationsressort des Landes und der Stadt Graz bereits an einem neuen Konzept gearbeitet.

Nach wie vor sei die Gruppe der Staatsverweigerer ein großes Thema. Die Oststeiermark sei ein Zentrum dieser Bewegung, dessen steirische Führerin zuletzt mit antisemitischen Aussagen aufgefallen war: „Wir wissen, dass Teile dieser Gruppierungen sehr aggressiv auftreten. Ich habe das selbst erlebt, als ich vor Jahren die ersten Staatsverweigerer thematisiert habe. Das waren Aggressionen, Beschimpfungen - das habe ich noch nie erlebt.“ Im letzten Verfassungsschutzbericht werde auch vor einigen dieser Gruppen gewarnt, weil sie mittlerweile mit dem Rechtsextremismus vernetzt sind, so Roman Schweidlenka.

Naivität und Enttäuschung

Laut dem Experten seien die meisten Personen, die sich einer Sekte anschließen, naiv und vom Staat und Schulsystem enttäuscht - außerdem interessieren sie sich wenig für Politik. Für die zuständige Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) ist deshalb Bildung das wichtigste Instrument gegen diese Form der Radikalisierung: „Maßnahmen wie die Ausbildungspflicht bis 18 stellen auch einen wesentlichen Andockpunkt dar, wenn es um Bildung geht, um Festigung von Menschen, ums Nicht-Abdriften in Randbereiche unserer Gesellschaft.“

