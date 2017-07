Gleinalmtunnel: Zweite Röhre wird eröffnet

Seit 40 Jahren ist der Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) das verbindende Element zwischen dem Süden und dem Norden der Steiermark. Nach vierjähriger Bauzeit wird am Freitag die neu gebaute zweite Röhre eröffnet.

Mit der neuen Röhre wird eines der gefährlichsten Straßenstücke der Steiermark sicherer gemacht. Zwar wird man zunächst nur wenige Wochen beide Tunnelröhren befahren können, startet doch im September die Sanierung der alten Röhre - ab 2019 aber wird dann das letzte Nadelöhr der Pyhrnautobahn in der Steiermark beseitigt sein.

Am 18. August 1978 wurde die sogenannte „Gleinalm-Autobahn“ fertiggestellt und mit ihr auch das Herzstück - der 8,3 Kilometer lange Gleinalmtunnel. Der damalige Bundespräsident Rudolf Kirchschläger sprach die Eröffnungsworte: „Möge diese Straße den Menschen dienen“, sagte er - und das tat sie auch.

Die neue Route durch die Gleinalm entschärfte die gefürchtete Gastarbeiterroute und verkürzte die Fahrtstrecke zwischen dem Murtal und Graz um mehr als 30 Kilometer. Dennoch blieb der Tunnel einröhrig: Für den zweiröhrigen Ausbau fehlte schlicht das Geld. Maut zahlen musste man aber auch damals schon, und das Verkehrsaufkommen stieg und stieg, besonders in der Urlaubszeit.

Schicksalsschläge und Verbindungen

Im September 1998 fing ein kroatischer Reisebus im Tunnel Feuer und brannte völlig aus - Fahrer und Passagiere konnten sich jedoch retten. Drei Jahre später, am 6. August 2001, kam es dann zu einem der bislang tragischsten Unfälle im Gleinalmtunnel: Zwei Fahrzeuge gerieten frontal aneinander - eines fing sofort Feuer.

Brennpunkt Gleinalmtunnel ORF-Steiermark-Reporter Helmut Schöffmann hat sich den Tunnel und seine bewegte Geschichte näher angesehen.

Eine holländische Urlauberfamilie starb im Flammenmeer, nur die zehnjährige Tochter überlebte. „Ich bin hinein, hab’ das Dirndl gesehen - das Gewand war verbrannt, die Haare waren verbrannt. So ist sie gehockt und hat gewinselt“, erinnerte sich Alois Kölblinger von der Feuerwehr Übelbach heute an den Einsatz zurück.

Er war es, der das Mädchen damals aus dem Tunnel getragen und in Sicherheit gebracht hatte. Noch heute steht er in Briefkontakt mit der mittlerweile 26-Jährigen - „das ist das Größte, was einem Feuerwehrmann passieren kann, das Schönste“, erzählt er tief gerührt.

36.000 Fahrzeuge täglich

Vor knapp vier Jahren erfolgte dann der Spatenstich für den zweiröhrigen Ausbau des Gleinalmtunnels. Mehr als acht Millionen Pkws und Lkws rollen bereits jetzt jährlich durch den Tunnel - das sind bis zu 36.000 Fahrzeuge täglich.

„Diesbezüglich sind wir sehr froh, dass die neue Tunnelröhre jetzt kommt - weil einfach das Risiko jetzt viel geringer ist, weil natürlich die Sicherheitsanlage anders ist, die Sicherheitstechnik anders ist“, schildert Günther Bulla, Kommandant der Feuerwehr Übelbach.

Doch was kann die zweite Röhre wirklich? Projektleiter Herwig Moser präsentiert eine wesentliche Facette: einen der 26 über den Tunnel verteilten begehbaren Querschläge; acht weitere sind auch mit großen Einsatzfahrzeugen befahrbar - Fluchtwege zur anderen Röhre also, die sich alle 250 Meter finden lassen.

Ein Tunnel mit Ohren

Ein Überdruck-System schützt dabei vor dem Eindringen von Rauch. Und die Röhre selbst präsentiert sich hell, mit veränderbarer LED-Beleuchtung - und hat sogar Ohren: „Wir haben Mikrofone verbaut. Untypische Geräusche wie Reifenquietschen, Hupen oder Schreie werden wahrgenommen. Der Operator sieht das - und reagiert“, so Moser.

Am Freitag wird die zweite Röhre offiziell eröffnet. Und dass man dabei noch schneller fertig wurde als geplant, freut nicht zuletzt den Projektleiter. Zweiröhrig geht es aber vorerst nur bis Mitte September weiter - dann wird die alte Röhre gesperrt und komplett saniert. Ab 2019 soll es dann endgültig zweiröhrig durch die Gleinalm gehen.

