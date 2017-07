61-Jährige „schrie“ Handtaschendieb in die Flucht

Mit lauten Schreien hat eine 61-Jährige am Donnerstagvormittag einen Handtaschendieb im Grazer Bezirk Lend vertrieben. Die Frau blieb unverletzt, der Täter ohne Beute. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Gegen 10.15 Uhr hatte sich die Frau auf dem Weg in eine Apotheke in der Annenstraße gemacht. Dabei kam ihr ein junger Mann entgegen. Zuerst ging er an ihr vorbei, dann aber drehte er sich um und griff die 61-Jährige von hinten an.

Opfer unverletzt, Täter beutelos

Er bekam ihre Handtasche zu fassen und riss so stark daran, dass die Frau zusammensackte und zu Boden ging. Die resolute 61-Jährige schrie jedoch so laut, dass der Unbekannte von ihr abließ und ohne Beute die Flucht in Richtung Norden ergriff.

Hinweise gefragt: Das Stadtpolizeikommando Graz bittet unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 um Hinweise

Die bei dem Vorfall unverletzt gebliebene Frau meldete sich daraufhin bei der Polizei und beschrieb den Täter als circa 170 Zentimeter großen Jugendlichen um die 14 Jahre. Sein Teint sei dunkel gewesen, die Statur dünn. Seine schwarzen Haare habe er zurückgelegt; getragen habe er eine lange, dunkle Hose und ein schwarzes oder blaues T-Shirt.