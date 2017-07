Sägewerk in Unterfladnitz niedergebrannt

In Unterfladnitz im Bezirk Weiz ist in der Nacht auf Freitag ein Sägewerk völlig niedergebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Ein Arbeiter, der in einem in der Nähe befindlichen Gasthaus saß, hatte zufällig Rauch aus dem Sägewerk aufsteigen gesehen. Sofort wurde Großalarm ausgelöst - beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Sägewerk aber bereits in Vollbrand.

Laut Feuerwehr waren mehr als 200 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt - so konnte zwar ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden, das Sägewerk selbst brannte allerdings bis auf die Grundmauer nieder. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Brandursache steht noch nicht fest

Die Brandursache steht laut Polizei ebenso noch nicht fest wie die Höhe des Sachschadens; Experten des Landeskriminalamts übernahmen die Ermittlungen.