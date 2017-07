Grazer Raubserie: Fahndung nach 31-Jährigem

Die Grazer SoKo „Schmuckraub“ hat die Identität eines Verdächtigen ausgeforscht - der 31-jährige Rumäne soll für die sieben brutalen Raubüberfälle auf Pensionistinnen in den vergangenen Wochen verantwortlich sein.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um Ariel-Christian Constantin, einen 31-jährigen Rumänen mit familiären Beziehungen zur Steiermark; der Mann war bereits in der vergangenen Woche auf Fahndungsfotos zu sehen.

Polizei

Laut dem SoKo-Leiter Michael Lohnegger war der Verdächtige bereits in Rumänien wegen Raubes zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden: „Der Täter ist 31 Jahre alt, ist rumänischer Staatsbürger, er ist ca. 1,67 Meter groß, hat eine sportliche Figur und spricht nur ganz, ganz schlecht Deutsch.“ Unterstützung kam vom Bundeskriminalamt (BK) und von der Vermittlungsbeamtin in Bukarest: „So kamen wir zu den Lichtbildern und zum Datensatz“, so Lohnegger.

Nationaler und internationaler Haftbefehl

Constantins Aufenthaltsort sei nicht bekannt, ein nationaler und ein internationaler Haftbefehl sind ausgestellt. Der Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft, Hansjörg Bacher, sprach von „Knochenarbeit“ der Polizei, er hoffe, dass der Haftbefehl „zeitnah“ vollzogen werden könne. „Der Tatverdacht ist derart dringend, dass eine Festnahmeanordnung erfolgt ist“, so Bacher.

Neu ist, dass der Rumäne am 21. Mai über Spielfeld eingereist und am 22. Juni in Wien kontrolliert worden war. Wegen eines Jahre zurückliegenden Einbruchsdiebstahls habe es eine laufende Aufenthaltsermittlung gegeben, die aber, so Bacher, kein Haftbefehl sei. Lohnegger sagte, bei den Beamten in Spielfeld habe der Mann eine Adresse in der Steiermark angegeben, bei Menschen aus seinem familiären Umfeld, diese sei auch überprüft worden. Die Beamten an der Grenze in Spielfeld hätten Zugang zum österreichischen Strafregister, nicht aber auf andere, deshalb sei der Raub in Rumänien nicht aufgeschienen.

Laut Lohnegger ist es nicht ausgeschlossen, dass sich der 31-Jährige noch in der Steiermark bzw. in Österreich aufhält: „Wir gehen davon aus, dass er Halsketten und Ohrringe zu veräußern versucht.“ Es gebe die Möglichkeit über Schmuckhändler, aber man habe alle im Raum Graz überprüft.

„Als gefährlich einzustufen“

„Teilweise wissen wir, wo er sich aufgehalten hat, das ist aber nicht lückenlos“, so Lohnegger in Anspielung auf Rufdatenerfassung und Videoüberwachungskameras, DNA-Spuren seien derzeit noch in Auswertung. „Der Mann ist als gefährlich einzustufen, bei den Opfern handelt es sich um betagte Damen, diese Gewalt wäre zum Raub gar nicht notwendig gewesen.“

Zum Thema Überwachungsstaat sagte dann noch Staatsanwalt Bacher, die Ermittlung hätte niemals zu dem bisherigen Erfolg geführt ohne etwa entsprechende Überwachungsvideos in öffentlichen Verkehrsmitteln: „Es gab ja keine Angaben und Beschreibungen der Opfer.“

Sieben Raubüberfälle mit ähnlichem Muster

Die letzte Anzeige war vor einer Woche bei der Polizei eingegangen: Eine 80-Jährige war in Straßgang überfallen worden - mehr dazu in Letzte Anzeige am Freitag (15.7.2017). Schon nach dem sechsten Überfall wurde die SoKo „Schmuckraub“ eingerichtet - mehr dazu in Überfallserie: SoKo „Schmuckraub“ eingerichtet.

Davor zählte die Polizei fünf Raubopfer: Am 12. Juli riss ein Unbekannter einer 69-Jährigen die Goldkette vom Hals, danach wurden Fahndungsfotos veröffentlicht - mehr dazu in Überfallserie: Fahndungsfotos veröffentlicht (13.7.2017). Am 10. Juli wurde einer 84-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen - mehr dazu in Wieder Pensionistin in Graz brutal überfallen (11.7.2017).

Am 8. Juli wurde eine 71-Jährige beraubt - mehr dazu in Wieder Pensionistin in Graz brutal beraubt (8.7.2017) -, am 6. Juli wurde eine 76-jährige Frau auf dem Heimweg vom Einkaufen überfallen und schwer verletzt - mehr dazu in Pensionistin brutal überfallen (7.7.2017) -, und am 30. Juni entdeckten Passanten eine 82-jährige Frau mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen bewusstlos neben der Fahrbahn im Süden von Graz - mehr dazu in Pensionistin nach Überfall in Lebensgefahr (4.7.2017).