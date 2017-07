Illegaler Welpenhandel am Grazer Hauptbahnhof

Eine 60-jährige Rumänin hat am Donnerstag am Grazer Hauptbahnhof einen Welpen in einer kleinen Handtasche Passanten zum Verkauf angeboten. Eine aufmerksame 21-Jährige erstattete Anzeige wegen Tierquälerei.

Die 60-Jährige hatte laut Polizei den noch viel zu kleinen Vierbeiner am Nachmittag am Vorplatz des Bahnhofs an den Mann oder die Frau bringen wollen.

Saß in seiner eigenen Notdurft

Kurz nach der Anzeige der aufmerksamen Passantin fanden die Beamten die Rumänin. Wie sich herausstellte, war die Verdächtige mit dem kleinen Hund in der Tasche von Rumänien nach Wien und weiter nach Graz gereist; der Welpe war in einer viel zu kleinen Tasche untergebracht und saß dort in seiner eigenen Notdurft. Die 60-Jährige hatte lediglich eine Flasche mit Milchpulver dabei.

Maximal zehn Tage alt

Die Polizisten nahmen der Frau den Vierbeiner ab und brachten ihn ins Landestierheim - dort wurde sein Alter auf maximal zehn Tage geschätzt. Die in Kärnten wohnhafte Rumänin wurde auf freiem Fuß angezeigt.