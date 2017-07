Feuerwehrmann von Blitz getroffen

Beim Einschalten eines Notstromaggregats auf der Mariazeller Bürgeralpe ist Donnerstagnacht ein 19-jähriger Feuerwehrmann von einem Blitz getroffen worden. Kollegen kamen dem Verletzten zu Hilfe.

Der junge Mann war gegen 22.45 Uhr mit Beleuchtungsarbeiten für ein Konzert beschäftigt: Die Feuerwehr leuchtete eine Lifttrasse aus, als plötzlich ein Blitz in eine nur wenige Meter von dem 19-Jährigen entfernte Liftstütze einschlug; er war gerade dabei, ein Notstromaggregat einzuschalten - und wurde getroffen.

Andere Feuerwehrmänner kamen dem Verletzten zu Hilfe und übernahmen die Erstversorgung; das Rote Kreuz brachte ihn dann - laut einer Aussendung unter stabilen Kreislaufverhältnissen - ins Krankenhaus.

Auch Lift mit 100 Personen stand still

Ein weiterer Blitz schlug auch noch in die Bergstation der Seilbahn ein - für einige Minuten stand der Lift mit rund 100 Personen still; im Notbetrieb wurden sie dann in Sicherheit gebracht. Die übrigen Besucher des Konzerts wurden mit Shuttlebussen ins Tal gebracht.

Mann in Haus von Blitz getroffen

Auch im oberösterreichischen Waxenberg schlug am Donnerstag ein Blitz ein - und zwar in ein Einfamilienhaus: Als der Blitz in den Stromverteilerkasten fuhr, standen der Hausbesitzer und seine Mutter im angrenzenden Wohnzimmer - mehr dazu Mann in Waxenberg von Blitz getroffen (ooe.ORF.at).