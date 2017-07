Private Tierschutzvereine fürchten um Existenz

Grundsätzlich ist das Inserieren von Tieren im Internet verboten. Nach unterschiedlichen Auslegungen der Länder ist der Gesetzestext jetzt klarer formuliert worden, weshalb nun viele kleinere Tierschutzvereine um ihre Existenz fürchten.

Mit dem neuen Tierschutzgesetz will die Regierung vor allem den illegalen Handel mit Tieren im Internet unterbinden. Deshalb benötigt man seit 24. April eine Bewilligung, um Tiere online verkaufen zu dürfen. Das betrifft auch private Tierschutzvereine.

„Es sagt dir jeder etwas anderes“

Susanne Göhring vom Verein „Care for Cats“ aus Gratkorn erklärt: „Geändert hat sich das dann, als wir von Online-Plattformen wie Willhaben den Bescheid bekommen haben, dass wir Bewilligungen vorzeigen müssen, damit wir weiter inserieren dürfen.“

Laut Göhring sei allerdings nicht klar, was für eine solche Bewilligung nötig ist: „Es gibt so viele Auskunftsstellen und jeder sagt dir etwas anderes. Es weiß leider zur Zeit niemand wirklich Bescheid, was wir eigentlich erfüllen müssen.“

Anforderungen im Sinne des Tierschutzes

Eine dieser Auskunftsstellen ist das Büro der Tierschutz-Ombudsfrau Barbara Fiala-Köck, die die Arbeit der privaten Vereine lobt. Um eine Bewilligung zu bekommen, seien folgende Punkte wichtig: „Ganz wesentlich ist, dass eine Betriebsstätte vorhanden sein muss. Die muss sauber und ordentlich sein. Es muss ein eigener Bereich für Quarantäne vorhanden sein, eine tierärztliche Betreuung, qualifiziertes Personal.“

ORF

Dabei gehe es um Anforderungen, „die durchaus im Sinne eines gelebten Tierschutzes stehen“, so Fiala-Köck. Dem stimmt auch Susanne Göhring zu. Die Obfrau von „Care for Cats“ meint aber, die Bedingungen seien sehr ungenau formuliert. Beispielsweise sei nirgends erklärt, wie ein Quarantänebereich auszusehen habe und wie er ausgestattet sein müsse.

4.000 vermittelte Tiere im Jahr 2016

Daher sei die Angst groß, dass private Vereine nicht weiterarbeiten können: „Wenn die Auflagen wirklich so streng sein sollten, wie bei einem Tierheim, dann können wir das als private Tierschutzvereine nicht erfüllen und müssen unsere Arbeit einstellen.“ Alleine im Jahr 2016 seien laut Göhring von den steirischen Vereinen rund 4.000 Tiere aufgenommen, versorgt und weiterverkauft worden.

