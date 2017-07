Mann zwischen Traktor und Baum eingeklemmt

Ein 55-jähriger Landwirt ist am Samstag bei einem Forstunfall in Haus im Ennstal, Bezirk Liezen, schwer verletzt worden. Der Mann war zwischen dem Rad eines losgelösten Traktors und einem Baum eingeklemmt worden.

Gegen 8.30 Uhr war der 55-Jährige dabei, Käferbäume in der Nähe seines Hauses aufzuarbeiten. Als er mit einer an seinem Traktor angebrachten Seilwinde einen Baum bearbeitete, löste sich das Fahrzeug plötzlich und rollte talwärts in den leicht abschüssigen Waldbereich.

Versuch, Handbremse zu erwischen

Um den Traktor zu stoppen, versuchte der Landwirt noch, ins Innere des Fahrzeugs zu springen und die Handbremse zu erwischen. Dabei wurde er zwischen einem Baum und dem linken Hinterreifen des Traktors eingeklemmt und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Steirer ins Spital nach Schladming gebracht.