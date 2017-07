Feuerwehrmann nach Blitzschlag im Einsatz

Nur zwei Tage, nachdem er vom Blitz getroffen worden war, ist ein junger Feuerwehrmann in Mariazell am Samstag schon wieder im Einsatz gewesen: Der 18-jährige Pascal Zach half, einen Waldbrand bei Gußwerk zu löschen.

Vom Blitzschlag hat sich das Mitglied der Mariazeller Feuerwehr bereits völlig erholt - aber: „Ein schönes Gefühl ist das halt nicht, wenn der Blitz einfährt.“ Dass er im Zuge der Löscharbeiten bei einem Waldbrand bereits wieder im Einsatz ist, grenzt für viele fast an ein Wunder: Erst am Donnerstag war der Steirer bei einem Einsatz auf der Bürgeralm von einem Blitz getroffen worden - mehr dazu in Feuerwehrmann von Blitz getroffen (21.7.2017).

Der 18-Jährige lässt den Vorfall Revue passieren: „Ich wollte einen Scheinwerfer einstecken - und da ist der Blitz genau in meinen rechten Mittelfinger hineingefahren. Zuerst habe ich es knistern gehört, dann habe ich einen Lichtpunkt von der Stütze auf meinen Finger gesehen - und dann hat es mich schon gerissen.“

Sendungshinweis: „Steiermark heute“, 22.7.2017

Brandursache: Blitzschlag

Die Rettung war sofort zur Stelle, man wollte jedes Risiko ausschließen: „Jetzt passt eh schon wieder alles. Die Nacht über war ich im Krankenhaus in Scheibbs bei der Herzüberwachung.“ Bei der Feuerwehr möchte Pascal Zach jedenfalls weiterhin mitarbeiten.

Bereits am Samstag war es wieder so weit: Mittlerweile konnte der Waldbrand in einem schwer zugänglichen Waldstück in Greith bei Gußwerk mit der Hilfe von vier Feuerwehren sowie eines Hubschraubers gelöscht werden - verletzt wurde dabei niemand. Die Schadenshöhe stand bis zuletzt nicht fest. Als Brandursache wird - ausgerechnet - Blitzschlag vermutet.

