Vier Motorradunfälle mit teils schwer Verletzten

Zu vier schweren Motorradunfällen mit insgesamt sechs teils schwer Verletzten ist es am Wochenende gekommen: Zwei Fahrer stürzten im Bezirk Voitsberg von ihren Motorrädern, zwei weitere kollidierten in Weiz mit Pkws.

Zuletzt war ein 47-Jähriger Sonntagmittag auf dem Weg nach Stallhofen (Voitsberg) mit seinem Motorrad in einer langgezogenen Linkskurve der L316 auf das geschotterte Fahrbahnparkett geraten und über eine Böschung in den Straßengraben gestürzt. Dabei wurde der Murtaler schwer verletzt.

Zeugen des Unfalls kamen dem Mann zu Hilfe. Sie übernahmen die Erstversorgung und verständigten die Rettungskräfte. Vom Roten Kreuz wurde der Biker anschließend in das LKH Graz eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden; laut Polizei war der Mann zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert gewesen.

Schwerer Sturz mit Ehefrau

Zu einem weiteren Sturz in Voitsberg war es einen Tag zuvor mittags in Köflach gekommen: Ein 47-Jähriger war mit seinem Motorrad auf der B 77 in Richtung Salla unterwegs, als er in einer Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Mann und seine 45-jährige Ehefrau, die auf dem Sozius mitgefahren war, kamen zu Sturz - beide wurden schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber, sie vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert und stationär aufgenommen.

Motorrad mit Pkw kollidiert

Ebenfalls schwer verletzt wurde am Samstag ein Motorradfahrer in Offenegg im Bezirk Weiz. Gegen 18.30 Uhr war der 24-Jährige aus Lienz mit seinem Motorrad auf der Heilbrunnerstraße (L 353) in Richtung Anger unterwegs gewesen, als es im Bereich Offenegg zum Unfall kam. Das Motorrad kollidierte - aus bislang ungeklärter Ursache - mit dem entgegenkommenden Pkw einer 26-Jährigen aus Korneuburg.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in das UKH Graz gebracht. Verletzt wurde auch die Pkw-Lenkerin - wie schwerwiegend, war bis zuletzt noch unbestimmt. Ein Rettungsdienst brachte sie in das LKH Weiz. Ein Alkotest mit beiden Lenkern verlief negativ.

Unfall auf regennasser Fahrbahn

Auch in Viertelfeistritz - ebenfalls im Bezirk Weiz - kam es am Samstagnachmtittag zur Kollision eines Motorrads mit einem Pkw: Ein 36-Jähriger war kurz vor 17.00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Weizer Straße (B 72) von Anger in Richtung Hart-Puch unterwegs gewesen.

Auf der regennassen Fahrbahn geriet er ins Schleudern - und kam zu Sturz. Dabei schlitterte der Weizer in den entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen, ebenfalls aus Weiz. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in das LKH Weiz gebracht. Der Pkw-Lenker und zwei weitere Insassen wurden nicht verletzt