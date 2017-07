18-Jähriger im Grazer Bezirk Gries beraubt

Von mehreren Unbekannten ist ein 18-Jähriger laut Polizei in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Gries ausgeraubt worden. Die Täter hätten ihn in den Bauch getreten und ihm Handy und Bargeld abgeknöpft.

Bei der Polizei gab der Grazer an, drei bis sechs unbekannte Männer ausländischer Herkunft hätten ihn gegen 00.40 Uhr vor einem Lokal in der Griesgasse wegen Zigaretten angesprochen. Der 18-Jährige hatte welche dabei und wollte sie der Gruppe geben. Doch als er die Zigaretten aus seinem Rucksack holte, sei er plötzlich gegen die Hausmauer gedrückt worden - und einer der Männer habe ihn in die Magengegend getreten.

Opfer beeinträchtigt durch Alkohol und Medikamente

Währenddessen sollen seine Komplizen den Rucksack des jungen Mannes durchsucht und sein Mobiltelefon sowie einen geringen Bargeldbetrag entwendet haben. Danach seien die Täter in nördliche Richtung geflohen, wie der Grazer aussagte. Das Opfer, das durch Alkohol und Medikamente offenbar stark beeinträchtigt war, wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Eine genauere Täterbeschreibung konnte der 18-Jährige nicht abgeben.