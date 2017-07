Zu wenige Kinderärzte in den steirischen Bezirken

Seit Monaten suchen Ärztekammer und Gebietskrankenkasse österreichweit erfolglos nach Kinderärzten für die Steiermark. In Bruck lockt will man potentielle Kandidaten nun sogar mit finanzieller Unterstützung anlocken.

Eigentlich sollte am 1. Juli eine neue Kinderärztin oder ein neuer Kinderarzt in Bruck an der Mur mit der Arbeit beginnen. Bereits im März hatte man in der Ärztezeitung die Stelle ausgeschrieben. Gemeldet hat sich seitdem allerdings niemand. Im Juni folgte dann der nächste, diesmal österreichweite, Versuch - bislang ebenfalls erfolglos.

Überbrückungshilfe angedacht

Peter Koch, der Brucker Bürgermeister, zeigt sich überrascht, wie schwierig es ist, einen Kinderarzt für seine Stadt zu finden: „Das hätte ich nicht gedacht. Aber es scheint auch so zu sein, dass in den letzten Jahren ganz einfach zu wenige Ärzte ausgebildet worden sind und jetzt im niedergelassenen Bereich - vor allem Kinderärzte - fehlen.“

Nun lockt Koch potentielle Kandidatinnen und Kandidaten sogar mit einer Überbrückungshilfe - „theoretisch auch finanziell. Das werde ich unseren Gremien vorschlagen. Eine Überbrückungshilfe anzubieten, scheint mit durchaus möglich, weil für uns als Bezirksstadt ist es von vitalem Interesse, dass wir einen Kinderarzt/eine Kinderärztin haben.“ Viele Eltern müssen nun mit ihren Kindern nach Leoben oder Kapfenberg ausweichen. Auch dort wird mit Jahresende wahrscheinlich ein Kinderarzt aufhören.

Schwierig, Ärzte für ländliche Regionen zu finden

Laut Auskunft der steirischen Gebietskrankenkasse werde es immer schwieriger, Kinderärzte für ländliche Regionen zu finden. Jahrelang habe man gemeinsam mit der Ärztekammer etwa für Bad Radkersburg und Murau jemanden gesucht - auch in Deutschlandsberg fehle ein zweiter Kinderarzt.

Zwar müsse die GKK den Versorgungsauftrag sicherstellen, könne aber auch niemanden zwingen, die Stelle anzunehmen. Vielen Kinderärzten sei die Infrastruktur in den Bezirken nicht gut genug oder der Verdienst zu gering, weil es auf dem Land weniger Kinder gebe als in größeren Städten.

