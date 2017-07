Schwerer Autounfall fordert neun Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag auf der Salzkammergutstraße (B145) bei Bad Mitterndorf im Bezirk Liezen gekommen: Drei Autos stießen zusammen, neun Insassen wurden verletzt - drei von ihnen schwer.

Kurz nach 13.00 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Bad Aussee unterwegs gewesen, als er plötzlich zu weit nach rechts geriet - er überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte in einer Ausfahrt gegen den Pkw eines 51-Jährigen. Dieser wurde daraufhin in eine Lärmschutzmauer und danach auf die Fahrbahn geschleudert, ehe das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Ein nachkommender Pkw, gelenkt von einem 36-Jährigen, wurde indes vom ins Schleudern geratenen Wagen des 50-Jährigen getroffen.

Der 51-Jährige und seine 52-jährige Beifahrerin wurden im Pkw eingeklemmt. Feuerwehrmänner befreiten die beiden Schwerverletzten aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde das Paar von zwei Rettungshubschraubern ins LKH Schwarzach bzw. ins LKH Salzburg überstellt.

13-Jähriger schwer verletzt

Der 50-Jährige und seine vier Mitfahrer - zwölf, 13, 13 und 31 Jahre alt, wurden in die Krankenhäuser Rottenmann und Bad Aussee gebracht. Während einer der beiden 13-Jährigen laut Polizei schwer verletzt wurde, erlitten die anderen Mitfahrer leichte Verletzungen. Der 36-Jährige und seine 43-jährige Mitfahrerin gaben an, Schmerzen zu verspüren, nahmen allerdings keine ärztliche Hilfe in Anspruch.