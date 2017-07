Flucht nach Autounfall: Betrunkene fiel in Feistritz

Betrunken und ohne Führerschein ist eine 18-Jährige Sonntagfrüh mit dem Pkw eines Bekannten gegen ein Brückengeländer in Strallegg im Bezirk Weiz gekracht. Sie lief weg - fiel in die Feistritz - und musste gerettet werden.

Nach einem Fest in der Oststeiermark war die junge Weizerin mit dem Auto eines 35-Jährigen unterwegs gewesen, den sie im Laufe des Abends kennengelernt hatte. Zuvor hatten sich die beiden gemeinsam mit einem 30-jährigen Bekannten des Mannes betrunken - übermäßig, wie die Polizei schildert.

Lenkerin war plötzlich verschwunden

Als es gegen 6.00 Uhr für das Trio aus Weiz nach Hause ging, war es die 18-Jährige, die sich ohne Führerschein ans Steuer setzte. Über einen abschüssigen Weg fuhr sie durch einen Wald Richtung Bundesstraße. Kurz davor musste sie nach einer Kurve eine schmale Brücke über die Freistritz passieren - doch sie krachte - einen halben Kilometer vom Fest entfernt - in das Geländer.

Andere Festgäste, die zu Fuß am Heimweg waren, leisteten Erste Hilfe und fragten die Unfallbeteiligten, ob ihnen etwas passiert sei. Nachdem dies alle verneint hatten, war die Lenkerin plötzlich verschwunden. Auch die Mitfahrer verließen den Unfallort.

Sturz über Waldböschung endete in der Feistritz

Die 18-Jährige irrte umher und fiel von einer steil abfallenden Waldböschung in die Feistritz. Um nicht von der Strömung mitgerissen zu werden, hielt sich die junge Frau an einem Stein fest und schrie um Hilfe. Diese kam in Form eines Radfahrers, der die Rettung alarmierte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Weizerin retten. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades stationär im LKH Weiz eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv.

Die 18-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer, Fahrens ohne Führerschein und Fahrerflucht rechnen. Ebenso laufen laut Polizei Ermittlungen bezüglich der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Der 35-jährige Fahrzeugbesitzer wird sich wohl wegen der Beihilfe zu diesen Verwaltungsübertretungen verantworten müssen.