Prozess nach Bankraub: Frau geständig

In Graz steht am Dienstag jene Frau vor Gericht, die zwei Banküberfälle im Februar und März in Graz und der Oststeiermark gestanden hatte. Hintergrund der Taten sei Drogen- und Spielsucht gewesen.

Zahlreiche Schicksalsschläge, Drogensucht ab dem 14. Lebensjahr, psychische Probleme, Therapie. Darauf folgt ein neuer Start - und dann wieder alles von vorn: Berufsausbildung, Kampfsportkarriere - aber auch Spielsucht. So stellt sich das Leben der 32-jährigen Angeklagten vor dem Schöffensenat dar.

Mit falschem Bart im Visier der Ermittler

Die beiden Banküberfälle im Grazer Bezirk Mariatrost und Kirchberg waren Verzweiflungstaten: Beim ersten Überfall klebte sich die Frau einen falschen Bart an, erbeutete etwa 20.000 Euro und verspielte das Geld nach eigenen Angaben innerhalb kürzester Zeit.

Direkt nach dem zweiten Überfall klickten die Handschellen, weil die Frau bereits aufgrund der Ermittlungen nach dem ersten Überfall von der Polizei überwacht wurde - mehr dazu in Bankräuberin war bereits im Visier der Ermittler (10.3.2017).

Angeklagte war umfassend geständig

Zu den Überfällen zeigte sich die Angeklagte am Dienstag voll geständig. Daneben wird der 32-Jährigen noch vorgeworfen, sie habe einem 70-jährigen Pensionisten Geld und Wertgegenstände entwendet - was die Angeklagte nur teilweise so sieht.

Den Mann habe sie bei ihrer Therapie gegen die Spielsucht kennengelernt - er sei wegen seiner Alkoholsucht in der Nervenklinik gewesen. Eine Freundschaft habe sich entwickelt. Später betreute die Frau den Pensionisten auch.

Haftstrafe von bis zu 15 Jahren

Das Geld von seinen Sparbüchern habe sie wegen ihrer Automatenspielsucht behoben - aber nach Gewinnen habe sie auch wieder etwas eingezahlt. Ein Teil des Geldes habe ihr aber für die Betreuung des Mannes ohnehin zugestanden. In Summe droht der bereits zwei Mal einschlägig vorbestraften Angeklagten eine Strafe von bis zu 15 Jahren Haft.