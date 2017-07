Goldenes Ehrenzeichen für Klaus Eberhartinger

Klaus Eberhartinger ist mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt worden. Der vielseitige steirische EAV-Sänger sei eine prägende Gestalt der heimischen Musikszene.

„Klaus Eberhartinger nimmt viele Rollen ein, er ist Moderator, Entertainer und Schauspieler, doch seine große Bekanntheit beruht auf seiner Sangeskunst. Er gehört zu den prägendsten Gestalten der österreichischen Musikszene", sagte Kulturminister Thomas Drozda anlässlich der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens an Klaus Eberhartinger. Gemeinsam mit den Kollegen der EAV habe er zur musikalischen Identität des Landes beigetragen. „Man kann bei manchen Hits von ‚modernem Volksliedern‘ sprechen“, sagte Drozda.

Nicht nur Blödelsongs

„Wer meint, die EAV und ihr Frontmann machen nur Blödelsongs, der hat nicht konzentriert genug zugehört", so der Kulturminister. Der Band sei es immer wieder gelungen, mit einem kritisch-scharfsinnigen Stil die gesellschaftliche Wirklichkeit zu entlarven. Eberhartinger mache auf den verschiedensten Bühnen und in den diversen Rollen eine gute Figur - egal ob als Dancing Star, in „Der Watzmann ruft“ oder als Moderator im Fernsehen. Damit leiste Eberhartinger einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Kunst- und Unterhaltungsszene, so Kulturminister Drozda weiter.

Eberhartinger als „Rampeneber“

Klaus Eberhartinger wurde in Jahr 1950 in Gmunden geboren. 1981 stieß er zur mittlerweile zur Kultband gewordenen „Ersten Allgemeinen Verunsicherung“. Nach seinem Sieg bei der dritten Dancing-Stars-Staffel 2007 übernahm er gemeinsam mit Mirjam Weichselbraun auch die Moderation der ORF-Tanzshow. EAV-Songwriter Thomas Spitzer sprach in seiner gereimten Laudatio auch vom „Rampeneber“ Eberhartinger, der - wie das Böse im EAV-Song - immer und überall sei und dabei aber stets Haltung bewahre.

