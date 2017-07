SOKO Schmuckraub - Arbeit auf Hochtouren

Vor einer Woche hat die SOKO Schmuckraub die Identität des mutmaßlichen Grazer Goldkettchenräubers bekanntgegeben. Seither arbeitet die Sonderkommission auf Hochtouren; täglich gehen Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes ein.

Seit einer Woche wird europaweit nach dem 31 Jahre alten Rumänen Adiel-Cristian Constantin gefahndet. Ihm werden brutale Raubüberfälle auf Grazer Seniorinnen vorgeworfen - mehr dazu in Grazer Raubserie: Fahndung nach 31-Jährigem (21.7.2017). Ein Kernteam von bis zu 15 Spezialisten der Sonderkommission Schmuckraub nimmt derzeit die zahlreichen Hinweise aus dem In- und Ausland entgegen. Konkret geht es um den Aufenthaltsort des Gesuchten.

„Kriminalistische Feinstarbeit“

Polizeisprecher Leo Josefus verrät: „Die meisten Hinweise, die eingehen, kommen aus Österreich. Das heißt, der Bezug geht in alle Richtungen - zum aktuellen Stand ist zu sagen, dass die Fahndungen auf Hochtouren laufen. Die Hinweise, die einlangen, haben einen starken Inhalt, zumeist wirklich konkrete Anhaltspunkte. Es ist kriminalistische Feinarbeit. Da sind oft die Kontakte und die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden gefragt.“

Ermittelt wird derzeit ebenfalls, ob der Gesuchte auch für einen Überfall vor einer Woche auf eine 62 Jahre alte Frau in Wien in Frage kommt: „Die Handschrift des Täters ist nicht ident, das Opfer ist auch weit jünger als die in Graz es waren, aber es gibt einen Kontakt mit dem Landeskriminalamt Wien; das Opfer muss einvernommen werden und dann wird man sehen, ob es zu den Vorfällen in Graz passt.“ Die Polizei hofft, den Rumänen schon bald fassen zu können.

Insgesamt sieben Fälle in Graz

Zuletzt war eine 80-Jährige in Straßgang überfallen worden - mehr dazu in Letzte Anzeige am Freitag (15.7.2017). Schon nach dem sechsten Überfall wurde die SoKo „Schmuckraub“ eingerichtet - mehr dazu in Überfallserie: SoKo „Schmuckraub“ eingerichtet.

Davor zählte die Polizei fünf Raubopfer: Am 12. Juli riss ein Unbekannter einer 69-Jährigen die Goldkette vom Hals, danach wurden Fahndungsfotos veröffentlicht - mehr dazu in Überfallserie: Fahndungsfotos veröffentlicht (13.7.2017). Am 10. Juli wurde einer 84-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen - mehr dazu in Wieder Pensionistin in Graz brutal überfallen (11.7.2017).

Am 8. Juli wurde eine 71-Jährige beraubt - mehr dazu in Wieder Pensionistin in Graz brutal beraubt (8.7.2017) -, am 6. Juli wurde eine 76-jährige Frau auf dem Heimweg vom Einkaufen überfallen und schwer verletzt - mehr dazu in Pensionistin brutal überfallen (7.7.2017) -, und am 30. Juni entdeckten Passanten eine 82-jährige Frau mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen bewusstlos neben der Fahrbahn im Süden von Graz - mehr dazu in Pensionistin nach Überfall in Lebensgefahr (4.7.2017).