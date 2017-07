Radiotest: Radio Steiermark ist lokal Nummer eins

Radio Steiermark ist laut jüngstem Radiotest regionaler Marktführer in der Steiermark und erzielt Zuwächse bei den Marktanteilen in der steirischen Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren und in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“.

Radio Steiermark bleibt in der Steiermark klar die Nummer eins: Mit 35 Prozent Marktanteil - Montag bis Sonntag - ist Radio Steiermark bei den Steirerinnen und Steirern ab zehn Jahren an der Spitze der steirischen Radiolandschaft und erzielt hier ein Plus von einem Prozentpunkt.

Punkten bei der Kernzielgruppe

In seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ dominiert Radio Steiermark mit 44 Prozent Marktanteil und 40,5 Prozent Tagesreichweite ganz deutlich den steirischen Radiomarkt - Montag bis Sonntag: Radio Steiermark ist hier eindeutig das beliebteste Radio in der Steiermark und konnte auch in dieser Zielgruppe bei den Marktanteilen um einen Prozentpunkt zulegen.

Landesdirektor Draxler: Souverän

ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler zum Radiotest: „Radio Steiermark erreicht täglich rund 370.000 Hörerinnen und Hörer im gesamten Sendegebiet und bleibt in der Steiermark souverän die regionale Nummer eins. Die neuesten Radiotestergebnisse zeigen uns, dass sich unser Programm größter Beliebtheit erfreut."

„Radio Steiermark ist Informations- und Kommunikationsplattform, vertrauter Begleiter durch den Tag, viel im Land unterwegs und nahe am Menschen. Gleichzeitig ist es unsere ständige Motivation, neue Ideen zu entwickeln und die inhaltliche Gestaltung und Qualität unseres Programms im Hinblick auf die Wünsche und Bedürfnisse unseres Publikums so attraktiv wie möglich zu präsentieren. Ich danke unserem engagierten Team und unserer großen Radio Steiermark-Hörer/innenfamilie“, so Draxler.

Sigrid Horch sieht Auftrag

Radio Steiermark-Programmchefin Sigrif Hroch zum Radiotest: „Ich freue mich über die stabilen Zahlen, die uns der jüngste Radiotest einmal mehr bescheinigt sowie die starke Performance der gesamten ORF-Radioflotte in der Steiermark, die es ermöglicht, alle Zielgruppen zu dominieren. Zugleich sind die vorliegenden Zahlen Auftrag für uns, ständig an der Weiterentwicklung unseres Programmes zu arbeiten. Nur so können wir dem Anspruch ‒ Radio für alle Steirerinnen und Steirer zu machen ‒ gerecht werden."

183 Minuten

183 Minuten läuft das Radio im Schnitt pro Tag in Österreich - im Vergleich zu 2016 um eine Minute weniger. Die ORF-Radios konnten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ihren Marktanteil um einen Prozentpunkt auf 71 Prozent ausbauen - mehr dazu in ORF-Radios bauen Marktführerschaft aus