Polizei jagte 13-jährigen Motocross-Raser

Ein 13-Jähriger hat am Mittwoch der Polizei in Kaindorf an der Sulm im Bezirk Leibnitz mit einer Motocrossmaschine eine Verfolgungsjagd geliefert. Er war mit 136 km/h unterwegs, ehe er gestoppt wurde.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Steiermark war am Mittwochnachmittag auf der L631 bei der zu einem Radweg gerade mit einer Amtshandlung beschäftigt, als sie den Motorradfahrer bemerkten, der auf dem Radweg unterwegs war und dessen Motocrossmaschine keine Nummerntafel hatte.

Einen Kilometer verfolgt

Letzteres bewegte die Beamten dazu, dem Motorradfahrer nachzufahren, um ihn anzuhalten. Der Biker bemerkte Blaulicht und Folgetonhorn - und gab Gas. Rund einen Kilometer lang hielt die Verfolgungsjagd an - dabei maßen die Beamten eine Höchstgeschwindigkeit von 136 km/h bei dem Biker. Dann konnten sie ihn anhalten - und mussten feststellen, dass es sich um einen 13-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz handelt.

Ohne Wissen der Angehörigen

Das Motorrad war nicht zum Verkehr zugelassen. Der 13-Jährige gab an, dass sein Vater die Motocrossmaschine vor einem Jahr für ihn gekauft hätte, damit er im eigenen Wald beziehungsweise auf Motocross-Strecken damit fahren könne. Die Machine hatte der Bub ohne Wissen der Angehörigen in Betrieb genommen. Die Bezirkshauptmannschaft wird über eine Strafe entscheiden.