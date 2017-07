Häftlinge nutzten Haftausgänge für Einbrüche

Ihre mehrtägigen Haftausgänge haben ein 21- und ein 22-Jähriger dazu genutzt, auf Einbruchstouren zu gehen. Hilfe kam von einem 45-Jährigen, der bereits aus der Haft entlassen war. Die Polizei hat dem Trio jetzt das Handwerk gelegt.

Ein Einbruchsdiebstahl in einer Firma in Bärnbach im Dezember 2016 hat die Beamten auf die Spur der drei Männer gebracht - sie forschten lange und schließlich zunächst einen 21-jährigen Tschetschenen und einen 22-jährigen Österreicher aus. Die beiden saßen eigentlich in Haft - und zwar in der Justizanstalt-Außenstelle Maria Lankowitz.

Wegen Einbrüchen in Haft

Die Haftausgänge, die ihnen gewährt worden waren und die sich oft über mehrere Tage erstreckten, nutzten die Männer, die wegen Einbruchsdiebstählen ihre Haft zu verbüßen haben, aber für weitere Einbrüche.

Mehr als 50.000 Euro Schaden

Gemeinsam mit dem bereits freigelassenen 45-Jährigen, den sie zuvor in der Haft kennengelernt hatten, brachen sie laut Polizei in Firmenobjekte ein und stahlen Fahrzeuge. Bei den Einbruchsdiebstählen erbeuteten die drei Männer vor allem Bargeld, Laptops und elektronische Geräte. Es wird von einem Gesamtschaden von mehr als 50.000 Euro ausgegangen.

Alle drei wieder in Haft

Die beiden jüngeren Tatverdächtigen wurden aus Maria Lankowitz in die Justizanstalt Graz-Karlau verlegt, der 45-Jährige befindet sich jetzt wieder in Haft, und zwar in der Justizanstalt Graz-Jakomini.