Styrian Open: Graz am Wochenende Tanz-Hotspot

Dieses Wochenende ist die internationale Tanzwelt zu Gast in der Steiermark: Im Rahmen der 28. Styrian Open begrüßt Graz Tanzpaare aus 26 Nationen und verwandelt die ATG-Halle in ein internationales Tanzparkett.

Zum dritten Mal in der 28-jährigen Geschichte der Styrian Open findet das zweitägige Tanzturnier in Graz statt. Das internationale WDSF-Turnier mitten im Sommer erfreue sich immer größerer Beliebtheit, so die Veranstalter.

Tanzsport-Verband

Weltklasse am Parkett

Heuer haben sich 228 Tanzpaare aus 26 Nationen gemeldet. Unter den Teilnehmern finden sich neben zahlreichen Kaderpaaren des Österreichischen Tanzsport-Verbandes auch das lettische Weltklassepaar Vadim Shurin und Anastasia Mechkova.

Zudem lassen sich zahlreiche österreichische Tanzpaare die Chance nicht entgehen, auf heimischem Parkett ihr Können zum Besten zu geben - unter ihnen finden sich viele Top-Paare aus dem Kader des Österreichischen Tanzsport-Verbandes.

15 Bewerbe und viel Show

Insgesamt gehen 15 verschiedene Bewerbe übers Parkett, Highlight sind zweifelsohne die WDSF International Open in den Standardtänzen am Samstag und den Lateinamerikanischen Tänzen am Sonntag. Den Besuchern wird laut Veranstaltern auch ein attraktives Rahmenprogramm geboten: Am Sonntag gibt etwa es eine Salsa-Showeinlage von „mi pasion“.

