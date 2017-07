Glocken gegen Hunger

Österreichweit haben am Freitag um 15:00 die Kirchenglocken fünf anstatt eine Minute lang geläutet. Ein Zeichen der Kirche gegen den weltweiten Hunger. Die Caritas Steiermark hat ebenfalls Projekte gegen den Hunger organisiert.

Die heimischen Pfarrgemeinden und damit die Charitas riefen am Freitag mit Glockengeläut zum Engagement gegen den Hunger in der Welt auf. Vor allem die Länder Äthiopien, Somalia, Uganda oder der Südsudan sind besonders betroffen.

Caritas

80 Projekte gegen Hunger

Die Caritas Österreich unterstützte im Juli 80 Projekte für eine Zukunft ohne Hunger. Damit wurden - laut eigenen Angaben - insgesamt 240.000 Menschen unterstützt. Ihnen wird unter anderem durch Schulungen über Kompostierung oder Düngung, aber auch über die Vermarktung der Ernte unter die Arme gegriffen. So werden die Menschen in den betroffenen Regionen nachhaltig unterstützt.

Das unmittelbare Ziel der Caritas ist es mit Hilfe von Spenden bis Ende August 2017 weitere 100.000 Menschen vor dem Hunger zu retten.

Steirische Caritas im Südsudan

Auch die Caritas Steiermark ist Teil der Initiativen gegen Hunger. Die Schwerpunktländer dabei sind der Südsudan und Brundi.

Die Lage im jüngsten Staat der Welt, dem Südsudan, ist laut Caritas instabil. 2 Millionen Menschen befanden sich im Juli auf der Flucht - tausende Südsudanesen waren auf dem Weg in Nachbarländer. Die Charitas Steiermark unterstützt im Südsudan vor allem Kinder. Sie betreibt etwa drei Ernährungszentren für 900 Babys und Kleinkinder bis fünf Jahre. Die Kinder bekommen dort dreimal wöchentlich ein nahrhaftes Mittagessen.

„Die Felder liegen brach, weil die Menschen flüchten mussten und Männer im Bürgerkrieg kämpfen, der wieder aufgeflammt ist. In weiten Teilen des Landes herrschen Gewalt und Kriminalität. Es ist schwer, die Menschen zu erreichen, weil die Infrastruktur völlig zusammengebrochen ist“, beschrieb Bischofsvikar Hermann Glettler die Lage im Südsudan nach seinem Besuch vor einigen Wochen.

Von der steirischen Caritas betrieben werden auch eine Grundschule und ein Kindergarten. Zusätzlich werden jährliche Nähkurse für 30 Frauen angeboten. Bis Ende 2017 sollen auch 60 Frauen im Bereich Landwirtschaft geschult werden.

Caritas

Auch in Burundi im Einsatz

Weitere Projekte werden auch in Burundi durchgeführt. Auch hier mussten aufgrund der politisch instabilen Lage tausende Menschen flüchten. Etwa die Hälfte der Bevölkerung sind nach Angaben der UNICEF unter 15 Jahre alt. Dort setzt die Caritas auch an. Ein regionale Schwesternorden bietet in drei Waisenhäusern Platz für mehr als 300 Kinder. Eine eigene Landwirtschaft ermöglicht die Selbstversorgung der Waisenhäuser. Auf rund 10 Hektar werden unter anderem Mais, Bohnen und Avocados angebaut - auch Nutzvieh wird gehalten.

Link: