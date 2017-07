Euro-Bus: Wieder 3,1 Mio. Schilling umgetauscht

In den letzten Tagen war wieder der Euro-Bus auf Steiermark-Tour. Vor seiner letzten Station am Samstag in Leibnitz wechselten dabei die Steirer rund 3,1 Mio. Schilling in Euro um.

Der Euro-Bus geht mittlerweile schon seit 15 Jahren auf Tour - und er locke noch immer viele Menschen an, die Schilling in Euro umtauschen wollen, sagt Valentin Schoier von der Österreichischen Nationalbank: „Bis dato können wir sagen, dass wir etwa 300 Wechselkunden pro Tag haben bzw. haben wir etwa 250.000 Schilling pro Tag gewechselt.“

ORF

Noch über acht Mrd. Schilling im Umlauf

Das beste Ergebnis in der Steiermark wurde laut Schoier in Deutschlandsberg erzielt, wo am Freitag 500.000 Schilling umgetauscht wurden - das entspricht etwa 36.000 Euro. Laut Nationalbank sind österreichweit aber immer noch über acht Mrd. Schilling - oder fast 600 Mio. Euro - im Umlauf - mehr dazu in Noch immer acht Mrd. Schilling im Umlauf (wien.ORF.at, 21.9.2016).

Dieses Jahr sei das Umtauschen von besonderer Wichtigkeit, so Valentin Schoier, denn die 500er- und die 1000er-Banknoten verlieren im April 2018 ihre Gültigkeit - dann sei auch kein Umtausch mehr möglich.

