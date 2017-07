Grillen: Gefahr wird oft unterschätzt

Grillen ist eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen im Sommer. Viele vergessen bei dem Spaß allerdings, dass Grillen durchaus gefährlich ist: Am LKH Graz müssen im Schnitt jedes Wochenende zwei Personen behandelt werden.

Nach wie vor unterschätzen viele die Gefahr und sind dementsprechend leichtsinnig, sagt Lars-Peter Kamolz vom LKH Graz: „Typisch sind Brandbeschleuniger, die dann reingeschüttet werden - das führt zu Stichflammen, Verpuffungen, Explosionen. Oder es reicht oft auch ganz einfach, dass Leute barfuß beim Grill stehen und dass dann heiße Grillkohlen auf den nackten Fuß fallen.“

Schon bei der Vorbereitung achtsam sein

In Grill-Seminaren lernt man, wie man Unfälle vermeidet. So ist etwa schon bei der Vorbereitung der Zutaten und des Fleisches Achtsamkeit geboten, denn dabei verletzen sich 40 Prozent, so der Grillexperte Wolfgang Kaspar: „Viele schneiden sich rein, weil die Schnitttechnik nicht passt. Und viele benutzen stumpfe Messer - mit einem stumpfen Messer schneide ich mich schneller als mit einem scharfen.“

Gut Ding braucht Weile

Weitere 40 Prozent verletzen sich beim Anzünden der Kohle - weil sie Brandbeschleuniger verwenden. Man sollte sich besser Zeit lassen und auf Grill-Anzünder zurückgreifen: „Besonders wichtig dabei sind auch gute Grill-Handschuhe, weil im Griller hat es eine wahnsinnig hohe Temperatur“, rät die Grillexpertin Claudia Klimacsek.

ORF

Nicht nur den Griller allein beachten

Neben dem festen Schuhwerk raten Experten auch dazu, einen Kübel Wasser neben dem Griller stehen zu haben, wie man überhaupt darauf achten sollte, was sich in der Umgebung des Grillers befindet, sagt Thomas Fenz von der Berufsfeuerwehr Graz: „Da muss man aufpassen, dass keine brennbaren Utensilien - Grillkohle, der offene Grillkohlensack, Kunststoffe - in der Nähe sind.“

Auch zu viel Alkohol kann gefährlich sein

Und nach dem Grillen sollte man sicherheitshalber die Kohle mit Wasser ablöschen. Apropos löschen: Übermäßiger Alkoholkonsum während des Grillens ist die Ursache für 20 Prozent der Unfälle - weil viele stolpern und den Griller umwerfen.