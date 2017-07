Zwei Steirer bei Dacharbeiten abgestürzt

Bei Dacharbeiten sind am Samstag zwei Steirer schwer verletzt worden. In Kirchbach im Bezirk Südoststeiermark stürzte ein 46-Jähriger von einem Dachbalken, und in Sinabelkirchen im Bezirk Weiz brach ein 58-Jähriger durch eine Decke.

Der erste Unfall ereignete sich gegen Mittag: Der 46-Jährige führte Abrissarbeiten an einem alten Dachstuhl durch.

Gleichgewicht verloren

Dafür stieg der Mann auf einen Holzbalken, verlor aber das Gleichgewicht und fiel aus etwa drei Metern Höhe auf einen Betonboden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht.

Durch Decke gebrochen

Gegen Abend war ein 58-Jähriger mit Dachdeckerarbeiten an einem baufälligen Gebäude in Sinabelkirchen beschäftigt. Dabei brach er im Dachgeschoß durch die Ziegeldecke und stürzte einige Meter tief ab. Der Mann wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz gebracht.