Frau bei Überschlag mit Pkw schwer verletzt

Zwei Pkws sind am Montag auf der Ennstalbundesstraße (B 320) in St. Martin am Grimming zusammengestoßen - ein Auto überschlug sich. Mit einem Rettungshubschrauber wurde dessen Lenkerin schwer verletzt ins Spital geflogen.

Zum Unfall war es am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr gekommen: Eine Wienerin war auf der B 320 unterwegs, als sie im Bereich der Abzweigung nach Öblarn mit dem dort nach links abbiegenden Auto einer Familie aus dem Bezirk Liezen zusammenstieß. Der Wagen der 65-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wobei die Frau schwer verletzt wurde.

Helfer befreiten Verunfallte aus Fahrzeugen

Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr waren die Verunglückten - die Wienerin sowie die 28-jährige Obersteirerin mit ihrer sechsjährigen Tochter und ihrem fünfjährigen Sohn im zweiten Auto - bereits von Ersthelfern aus den Wracks geborgen worden. Die psychische Betreuung der Kinder übernahmen Rotkreuz-Sanitäter und eine Feuerwehrsanitäterin.

APA/F ST. MARTIN/HOFER

Die schwer verletzte Lenkerin aus Wien wurde nach der Erstversorgung ins Spital geflogen; die laut Polizei leicht verletzte Familie mit dem Rettungsauto zur Beobachtung ins Krankenhaus Schladming gebracht. Ein mit den beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Nach rund einer Stunde konnte die B 320 von der Polizei wieder für den Verkehr freigegeben werden.