Einbrechern ging auf der Flucht der Sprit aus

Der Einbruch war erfolgreich, der Autodiebstahl weniger: Unbekannte brachen bei Graz in eine Pizzeria ein, blieben mit einem gestohlenen Lieferwagen dann aber auf der Flucht ohne Sprit liegen.

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Montag in einer Pizzeria in Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung. Die Täter gelangten durch eine aufgebrochene Hintertür in die Räumlichkeiten, stahlen Bargeld sowie die Autoschlüssel eines Zustellfahrzeugs und machten sich damit aus dem Staub.

Sehr weit kamen die Einbrecher aber nicht. Die Polizei entdeckte das Pizza-Auto am Montag in der Wiener Straße im Norden von Graz, nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Den Tätern war laut Polizei der Treibstoff ausgegangen. Sie mussten dann zu Fuß flüchten.