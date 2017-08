Arbeitsmarkt: So viele offene Stellen wie nie

Am Arbeitsmarkt hat sich die Entwicklung der letzten Monate auch im Juli fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken, die Zahl der offenen Stellen deutlich gestiegen. Rund 9.300 ausgeschriebene Jobs sind neuer Allzeit-Rekord.

Genau 35.356 Steirerinnen und Steirer waren im Juli ohne Beschäftigung, das ist ein Rückgang um mehr als 3.700 oder 9,5 Prozent. Dieser Rückgang ist im Bundesländervergleich nach Tirol der zweithöchste.

Ein Minus bei den Arbeitslosen gab es in fast allen Bereichen. Während er bei der Gruppe 50plus nur sehr minimal ausgefallen ist, war er bei den Unter-25-Jährigen mit mehr als 1.000 Personen sehr hoch. Nur Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen haben es am Arbeitsmarkt nach wie vor besonders schwer. Hier ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen.

Produktion, Handel, Gastronomie suchen Mitarbeiter

Besonders erfreulich ist für den steirischen AMS-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe die Tatsache, dass es derzeit einen Rekordwert bei den zu vergebenden Stellen gibt. So könnte das AMS aktuell 9.359 offene Stellen in steirischen Betrieben besetzen. Das ist beinahe eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr und ein neuer Rekordwert. Getragen wird dieses Plus in erster Linie von der Produktion, dem Handel, der Hotellerie und der Gastronomie.

Snobe schildert: "Schon im April und Mai waren wir intensiv auf Tour und haben in fünf Wochen 1.700 Betriebe besucht. Der Einsatz macht sich nun bezahlt, die Betriebe vertrauen dem AMS und melden so viele offene Stellen wie noch nie.“ Betrachtet man die steirischen Regionen so gibt es derzeit im ganzen Land deutlich weniger Arbeitslose. Den größten Rückgang gab es im Bezirk Voitsberg, hier gibt es um 19 Prozent weniger Arbeitslose. Den geringsten Rückgang mit minus 3,5 % weist der Bezirk Liezen auf.

Österreich: 307.000 Arbeitslose im Juli

Auch österreichweit ist die Arbeitslosigkeit im Juli gesunken. Ende Juli waren im Vergleich zum Vorjahr 2,4 Prozent weniger Personen ohne Job. Die Zahl der Schulungsteilnehmer ist allerdings gestiegen - mehr dazu in Sinkende Arbeitslosigkeit mit Wermutstropfen (oesterreich.ORF.at).

