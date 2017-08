Vierte Hitzewelle: Rasche Hilfe im Ernstfall

Mitten in der bereits vierten Hitzewelle dieses Sommers sind besonders Ältere, Kleinkinder und Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen gefährdet. Im Ernstfall ist rasche Erste Hilfe gefragt - Experten erklären, wie sie geleistet wird.

Bereits zum vierten Mal hat die steirische Landessanitätsdirektion in diesem Sommer eine offizielle Hitzewarnung ausgegeben; der letzte Hitzerekord wurde am Dienstag mit 35,4 Grad in Bad Radkersburg aufgestellt - mehr dazu in Neuer Hitzerekord in Bad Radkersburg aufgestellt (1.8.2017).

ORF

Spitzentemperaturen am Freitag

Am Freitag rechnet die Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) sogar mit Spitzentemperaturen von bis zu 38 Grad - mehr dazu in Temperaturen um 38 Grad: Hitze bricht Rekorde (31.7.2017). Die tagelangen Höchsttemperaturen werden für so manchen Kreislauf irgendwann zu viel.

Doch wie hilft man richtig, wenn jemand kollabiert? Philipp Reich vom Roten Kreuz Steiermark erklärt: „Wichtig ist, die ganze Situation nicht zu ignorieren, zu der Person hinzugehen, sie anzusprechen, zu fragen, was passiert ist. Dann die Person richtig lagern - sprich mit erhöhtem Oberkörper und zum Beispiel mit einem Schirm für Schatten sorgen oder unter einem Baum legen. Dann kalte Umschläge besorgen, ein kühles Tuch auf den Kopf legen und Wasser in kleinen Schlucken verabreichen.“

Hitzeschlag und Kreislaufkollaps kann jeden treffen

Sollte keine Besserung eintreten, ist es höchste Zeit, die Rettung zu rufen. Denn bei starker Dehydrierung oder anhaltender Bewusstlosigkeit reichen Erste-Hilfe-Maßnahmen allein meist nicht mehr aus und die Betroffenen brauchen ärztliche Versorgung.

ORF

Dabei kann ein Hitzeschlag oder Kreislaufkollaps grundsätzlich jeden treffen - besonders gefährdet sind jedoch ältere Menschen und Kleinkinder. Umso wichtiger ist es laut Reich, auf typische Begleiterscheinungen zu achten: „Die ersten Anzeichen sind sicherlich Durstgefühl, Schwindel, Unwohlsein bis hin zum Erbrechen. Wichtig ist es, diese Symptome nicht zu ignorieren, ausreichend zu trinken - zwei bis drei Liter am Tag.“

ORF

Ende der Hitzewelle nächste Woche

Auf ausreichende Flüssigkeitsversorgung und eine möglichst kühle Umgebung für die Betreuten muss an Hitzetagen wie diesen auch das Personal in den steirischen Pflegeeinrichtungen achten - wie etwa in den Häusern der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz.

Betriebsleiter Franz Scheucher versichert: „Unsere Pflegeexpertinnen sind höchst sensibilisiert, dass die Patienten und Bewohner ausreichend Flüssigkeit angeboten bekommen und auch zu sich nehmen. Des Weiteren bieten wir auch kühlende Aromawaschungen an, die ihnen guttun“ - Maßnahmen, die es auch in den kommenden Tagen noch brauchen wird. Ein Ende der Hitzewelle sagen Meteorologen für frühestens Mitte nächster Woche voraus.

Links: