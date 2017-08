50 Millionen Euro für steirische Straßen

Allein in diesem Jahr fließen 50 Millionen Euro in die Sanierung und Instandhaltung der steirischen Straßen. Sommerliche Hitzewellen machen den Fahrbahnbelägen derzeit besonders zu schaffen.

Die aktuelle Sommerhitze - mehr dazu in Neuer Hitzerekord in Bad Radkersburg aufgestellt (1.8.2017) bringt die gesamte Steiermark ins Schwitzen - und die Straßenarbeiter wohl besonders, haben sie doch auch noch mit heißem Asphalt und dampfenden Maschinen zu tun. Und die Arbeit geht ihnen nicht aus: Insgesamt 5.000 Kilometer steirische Landesstraßen gilt es in Stand zu halten.

ORF Sendungshinweis: „Steiermark heute“, 1.8.2017

Eine permanente Hochsaison

Denn Risse, Schlaglöcher oder Spurrillen sind eine Gefahr für jeden Verkehrsteilnehmer. Dabei setzt nicht nur der Frost im Winter, sondern auch die Hitze im Sommer den Straßen besonders zu: Fahrbahnschäden sind die Folge.

Daher haben Straßenarbeiter immer Hochsaison. Neben den 5.000 Kilometern Landesstraßen gilt es für das Referat der Straßeninfrastruktur des Landes Steiermark etwa auch 3.000 Brückenobjekte und 4.000 Stützmauern zu betreuen - von Sanierungen über Neubaustrecken bis hin zum Straßenerhaltungsdienst.

ORF

Im Zuge von Straßen-Sanierungsarbeiten in der Region Murau erklärt Referatsleiter Robert Rast: „Unser Straßenerhaltungsdienst mit circa 1.200 Mitarbeitern ist ständig mit diesen 5.000 Kilometern beschäftigt: vom Salzstreuen im Winterdienst über den Schneepflug bis hin zum Rasenmähen im Sommer, Putzen der ganzen Gräben, Herrichten der Entwässerungen - was ganz wichtig ist, damit die Straßen das ganze Jahr über in einem guten Zustand bleiben.“

50 Millionen Euro zur jährlichen „Substanzerhaltung“

400 Kilometer Landesstraßen wurden vergangenes Jahr in der Steiermark wieder in Stand gesetzt, 50 Millionen Euro hat man heuer zur sogenannten „Substanzerhaltung“ zur Verfügung - und man wird sie gut brauchen, denn die Arbeit hört nie auf, wie Rast schildert: „Man kann mit einer Lebensdauer von circa 15 Jahren rechnen - und so wie alles mal kaputt wird, werden auch unsere Straßen und Brücken kaputt - und sind rechtzeitig zu sanieren.“

Link: