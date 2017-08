Nach EM-Erfolg: Zu Besuch bei Sarah Puntigam

Noch immer ist der Einzug der Damen ins Halbfinale der Fußball-EM in aller Munde. Die Steirerin Sarah Puntigam hat den entscheidenden Treffer gemacht - ein Lokalaugenschein in der Heimat der Siegerin.

Der Einzug des österreichischen Damen-Fußball-Nationalteams bei der Europameisterschaft in Holland sorgt für einen ungeahnten Hype in der Steiermark - mehr dazu in Neue Euphorie im steirischen Damen-Fußball (31.7.2017). Großen Anteil am rot-weiß-roten Märchen haben auch drei steirische Spielerinnen: Viktoria Schnaderbeck, Carina Wenninger und Sarah Puntigam.

APA/HANS PUNZ

In Puntigams Heimatort Ranging bei Gnas ist die Sieges-Euphorie besonders zu spüren, sorgte sie doch im Elfmeterschießen für den entscheidenden Punkt zum Einzug ins Halbfinale. Und so schmücken derzeit rot-weiß-rote Fahnen das Einfamilienhaus der Familie Puntigam, die den Sieg noch immer nicht so ganz fassen kann.

„Waren bei allen Spielen live dabei“

„Wir waren eigentlich bei allen Spielen live dabei - aber was sich da im Station abgespielt hat, so etwas haben wir vorher auch noch nie erlebt“, beschreibt Sarahs Mutter Maria Puntigam die aufregenden Momente im Stadion. Auch im kommenden Spiel werden Sarahs Eltern sie von den Zuschauerreihen aus anfeuern - die Flugtickets sind bereits gebucht.

Zur spannenden Elf-Meter-Entscheidung erzählt Maria Puntigam: „Ich habe nicht gewusst, ob ich hinschauen soll oder nicht. Mein Mann war noch angespannter als ich. Sarah hat dann erzählt, sie haben gewusst, dass sie das Elf-Meter-Schießen gewinnen werden und dass sie treffen wird. Und wir haben nur gesagt: ‚Warum hast du uns das nicht schon früher gesagt?‘ Dann hätten wir nicht so angespannt sein müssen.“

APA/HANS PUNZ

Dabei scheint das Fußballspielen Sarah Puntigam in die Wiege gelegt worden zu sein: Bereits als kleines Mädchen übte sie mit ihrem Bruder und Neffen den richtigen Ballwechsel. Von der Steiermark führte ihre Fußballbegeisterung Puntigam weiter nach Deutschland zu Bayern, wo sie einen Kreuzbandriss erlitt. Nach einem Stopp in der Schweiz, um die Matura abzuschließen, zog es sie schließlich in die deutsche Bundesliga zu Freiburg. Jetzt zeigt sie ihr Können erfolgreich im Österreichischen Nationalteam.

Steirerinnenpower im Nationalteam

Außer Sarah Puntigam sind mit Viktoria Schnaderbeck und Carina Wenninger noch zwei weitere Steirerinnen im Damen-Fußballteam vertreten. Am Donnerstag steht das Qualifikationsmatch mit Dänemark an - gekämpft wird um den Aufstieg in das Finale der EM.

Links: