Adriatief: Feuerwehr für Starkregen gerüstet

Ein massives Oberitalientief hat Montagnacht die Steiermark erreicht und bringt am Dienstag und Mittwoch heftige Regenfälle. Die Feuerwehr ist gerüstet, appelliert aber an die Bevölkerung, auch selbst Vorbereitungen zu treffen.

Im ganzen Land muss man mit massiven Regenmengen rechnen - mehr dazu in wetter.ORF.at. Der Schwerpunkt des Tiefs liegt laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag vor allem im Süden bzw. Südosten - dort werden bis zum Abend mehr als 70 Liter pro Quadratmeter erwartet; die ZAMG gab sogar eine Wetterwarnung heraus.

Am Mittwoch lässt der Regen im Süden nach, dafür ist von Schladming bis Mariazell mit heftigen Regenfällen zu rechnen: Laut Experten könnten auch hier bis zu 70 Liter pro Quadratmeter niedergehen.

Meteorologe Christian Pehsl von der ZAMG verriet ORF-Steiermark-Reporter Erich Fuchs die aktuelle Wetterprognose

Feuerwehr beobachtet genau

Angesichts dieser Regenmengen sei man vorgewarnt, so der Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes, Thomas Meier: „Man reagiert einfach sensibler und schaut sich die Situation an, wie sie sich entwickelt, kann ein Einsatz kommen, wird ein Einsatz kommen - also man beobachtet das schon genau.“

Viele Wege mitzuhelfen

Nun appelliert Maier an die Bevölkerung, selbst Vorbereitungen zu treffen - jeder könne vorsorgen und einen eigenen Alarmplan erstellen, was im Falle eines Hochwassers zu tun sei: „Da empfiehlt es sich einfach, nichts im Keller aufzubewahren - oder wenn ich etwas Sensibles im Keller habe, dieses entsprechend - vor allem Lichtschächte, Türen usw. - mit Sandsäcken zu schützen.“

dpa/ cch cul

Fenster und Türen lassen sich mit mobilen Schutzsystemen schnell verschließen. Im Wesentlichen sei es wichtig, auch Kanäle und Abflüsse von Laub und Schmutz freizuhalten: „Wenn das Haus durch einen kleinen Graben geschützt ist und der voll ist, empfiehlt es sich, diesen auch auszuputzen“, rät der Experte.

Achtung vor Aquaplaning

Autofahrer sollen sich angesichts der massiven Regenfälle vor Aquaplaning in Acht nehmen. Am Wochenende hatte es aufgrund dessen zahlreiche Unfälle gegeben - mehr dazu in Aquaplaning: Schwere Unfälle in der Steiermark. Autofahrerclubs raten im Fall des Falles: Tempo reduzieren, auskuppeln und das Lenkrad gerade halten.

