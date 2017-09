Ausblick auf eine Lange Nacht der (75) Museen

Nach 17 Jahren mit sechs Millionen Besuchern geht die ORF Lange Nacht der Museen am 7. Oktober weiter. Am Dienstag wurde in Graz das diesjährige Programm der insgesamt 75 teilnehmenden steirischen Museen präsentiert.

ORF/Schöttl Informationen und Tickets: Die ORF Lange Nacht der Museen findet am 7. Oktober von 18.00 bis 1.00 Uhr statt. Tickets erhalten Sie im Vorverkauf im Internet unter tickets.ORF.at, bei Graz Tourismus, bei allen teilnehmenden Museen sowie am Tag der Veranstaltung beim Treffpunkt Museum auf dem Jakomoniplatz in Graz (Foto). Das gesamte Programm und alle Museen finden Sie unter langenacht.ORF.at.

Vom Benediktinerstift Admont zum Faschings- und Brauchtumskulturmuseum in Knittelfeld, vom Brahms-Museum in Mürzzuschlag zum Holzmuseum in Sankt Ruprecht ob Murau. Vom Grazer Haus der Architektur zur Römerhöhle Aflenz: Es ist ein buntes Treiben in 75 steirischen Museen in der Nacht von 7. auf 8. Oktober. Insgesamt nehmen an der Langen Nacht 670 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee) teil.

Zu den themenreichsten Häusern der Steiermark zählt dabei auch heuer wieder das Universalmuseum Joanneum mit mehreren Standorten wie dem Kunsthaus, Landeszeughaus, Naturkundemuseum und den Schlössern Eggenberg und Trautenfels. Themen, die auch heuer öfters auftauchen, sind 500 Jahre Reformation und 50 Jahre steirischer herbst - mehr dazu in Jelinek und Jubiläum - der steirische herbst 2017 (12.9.2017).

Für jeden etwas dabei

Zeitgenössische Kunst steht in vielen Galerien und Kunsträumen vor allem in Graz im Fokus - und die Kulinarik lockt vom Weinmuseum in Kitzeck über Zotters Schokoladenmuseum bis zur Vulcano Schinkewelt in Feldbach. Für Kinder, Jugendliche, Junggebliebene und Erwachsene - für jeden ist da etwas dabei, weiß Steiermark-Koordinatorin Constanze Hauser: „Die gesamte Museumslandschaft in der Steiermark zeichnet einfach aus, dass sie extrem vielfältig ist: Es gibt so viele Gebiete, die wirklich spannend sind.“

ORF / Regine Schöttl

Das Mineralienmuseum Remsnik im benachbarten Slowenien ist als einer der jüngsten Mitveranstalter wieder dabei. Drei Museen sind heuer in der Steiermark erstmals im Programm: Die Kunsthalle Feldbach, das Bergbaumuseum in Fohnsdorf und das Heimatmuseum Ilz. Sonderführungen, Kinderprogramm, Shuttlebus und vieles mehr bieten die österreichischen Museen heuer.

Große Auswahl mit spannendem Sonderprogramm

Organisator Richard Siwy fasst zusammen: „Das Erfolgsgeheimnis der Langen Nacht der Museen sind die vielen Museen, die daran teilnehmen - mit einer riesigen Bandbreite. Zusätzlich gibt es an diesem Abend in den einzelnen Museen jeweils ein spannendes Sonderprogramm - das ist das, was die Besucher in die Museen lockt und andererseits natürlich das Konzept, mit einem Ticket an einem Abend möglichst viele Museen zu besuchen.“

