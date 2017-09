Kindermannzentrum Leibnitz wächst weiter

In Leibnitz ist der Zubau des Kindermannzentrums eröffnet worden. Rund 1.000 Menschen finden nun in diesem größten Ärzte- und Dienstleisterzentrum der Südsteiermark Arbeit. Und die Erweiterung geht bereits in die nächste Stufe.

32.000 Quadratmeter Mietfläche, 20 Medizinische Ordinationen, sieben öffentliche Einrichtungen und 40 Gastro- und Wirtschaftsbetriebe - das ist das Kindermannzentrum in Leibnitz. Allein der neue Zubau umfasst 8.000 Quadratmeter.

ORF

Drei Mal zehn

„Wir eröffnen das 32er-Haus, das ist der Zubau, den wir in zehn Monaten auf die Beine gestellt haben, das Bauvolumen ist zehn Millionen Euro, und nach zehn Monaten ist der erste Mietpartner bereits eingezogen“, so Firmengründer Johann Kindermann. „Wir haben eigentlich einen sehr großen Branchenmix im Haus: Es gibt etwa das AMS, Jugend am Werk, soziale Einrichtungen, EDV Firmen und ein Kaffeehaus“, so Geschäftsführer Stephan Kindermann.

Nächster Zubau schon in Planung

Allein im Physiotheraphiezentrum sind 40 Mitarbeiter beschäftigt. Mit Bezug des Neubaus finden im Kindermannzentrum 1.000 Menschen Arbeit. Bis zu 18.000 Besucher frequentieren das Zentrum täglich - und es wächst weiter: „Das nächste Projekt wird diese Woche kommissioniert - und dann kommt schon der nächste Zubau“, so Johann Kindermann. Ein Ende des Ausbaus des Zentrums ist nicht in Sicht.

