Städtetag: Entwicklungen & Herausforderungen

Der Städtebund hat am Mittwoch in Kapfenberg den steirischen Städtetag abgehalten. Dabei wurden die Herausforderungen an die steirischen Städte thematisiert und Forderungen an die Politik formuliert.

Beim steirischen Städtetag des Städtebundes ging es etwa um die Finanzierung der Pflege, die Verbesserung der Infrastruktur und die Digitalisierung - etwa den Boom des Online-Handels: „Ich hoffe, dass jeder sich überlegt, bevor er online bestellt, dass er weiß, dass der Händler in seiner Stadt möglicherweise dadurch bedroht ist. Der Händler muss aber auch wissen, er kann nicht nur stationär verkaufen, sondern auch online“, sagt der Vorsitzende des Städtebundes und Bürgermeister von Leoben, Kurt Wallner (SPÖ).

Auch Forderungen an den Bund formuliert

Auch die Forderungen der steirischen Städte an den Bund wurden am Mittwoch formuliert, etwa bezüglich des Finanzausgleichs: „Durch ein Pilotmodell beim Finanzausgleich sind die Gelder, die man als Kommune bekommt, aufgabenorientiert. Man beginnt mit der Elementarbildung von 0 bis 6, und hier soll es zu einer massive Umleitung der Gelder von der Steiermark nach Wien und andere boomende Bundesländer kommen, und das können wir uns nicht gefallen lassen“, so Wallner.

Weitere Herausforderungen für die Städte: Die Kostenexplosion in der Pflege oder aber auch Notwendigkeit, Impulse in der Infrastruktur zu setzen, etwa durch den weiteren Ausbau der S-Bahn.

