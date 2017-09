DTM gastiert wieder in Spielberg

Bereits zum siebenten Mal gastiert ab Freitag die DTM am Red-Bull-Ring. Lokalmatador Lucas Auer kommt als Gesamtzweiter nach Spielberg, was sich auch auf den Kartenverkauf positiv ausgewirkt hat.

In der heißen Phase der Saison kommt Österreichs Titelhoffnung Lucas Auer mit einem Sieg am Nürburgring zu den Heimrennen in Spielberg. Mit bislang drei Saisonsiegen und 127 Punkten liegt der Tiroler vier Rennen vor Saisonende nur neun Punkte hinter dem Schweden Matthias Ekström auf Platz zwei der Serie.

Auer: „Alles ist möglich“

Für Auer verspricht die Ausgangsposition Spannung pur: „Es ist alles möglich - nach voirne, wie auch nach hinten. Es wird jetzt interessaant, wer hat Speed, wer kann abliefern und Punkte mitnehmen, und wer das nicht kann, für den geht es nach hinten, deswegen musst jetzt ‚on fire‘ sein.“

Auch wenn es in der DTM für Auer zur Zeit gut läuft: Die Formel 1 ist für den Tiroler derzeit „kein Thema“ - mehr dazu in Österreicher in der Warteschleife (sport.ORF.at).

„Local Hero bringt Fans an den Ring“

Die populäre Serie ist dem Red-Bull-Ring seit seiner Eröffnung treu; das Rennen heuer bildet zugleich den Abschluss der Motorsportsaison in Spielberg, mit vielen Höhepunkten wie der Formel 1 und der Moto-GP. Der Umstand, dass mit Lukas Auer heuer ein Österreicher um die Meisterschaft mitkämpft, wirkte sich auch auf den Kartenvorverkauf positiv aus, sagt Philipp Berkesy vom Projekt Spielberg: „Nach der Formel 1 und der Moto-GP - wo der Vorverkauf für das nächste Jahr wieder enorm angezogen hat - kommt jetzt noch die DTM, und da ist es immer gut, wenn ein Local Hero vorne mitfährt. Man sieht es, dass die Sponsoren und Partner vom Lucas Auer tausende Fans bringen oder auch der Fan selbst, der patriotisch unterstützen will.“

Lukas Auer ist „on fire“ Lucas Auer ist die Entdeckung der aktuellen DTM-Saison - und er freut sich auf sein Heimrennen in Spielberg.

Im Rahmen des DTM-Wochenendes sorgen in Spielberg mit der FIA Formel-3-Europameisterschaft und dem Audi Sport TT-Cup auch zwei Partnerserien für Rennaction.

