Sparschwein-Diebe fuhren mit Auto auf Frau los

In Bruck an der Mur ist am Mittwochabend eine Kellnerin beim Versuch, drei Diebe aufzuhalten, beinahe verletzt worden. Die Frau lief dem Trio, das ein Sparschwein gestohlen hatte, nach. Die Flüchtenden fuhren mit einem Auto auf die Frau los.

Das Trio - eine 31-jährige Frau und ihre beiden männlichen Begleiter, 14 beziehungsweise 34 Jahre alt, - betraten gegen 17:30 das Restaurant in Bruck an der Mur, in dem die Kellnerin tätig ist.

21-Jährige wollte Flucht verhindern

Dort stahlen die Frau, der Mann und der Jugendliche - alle drei rumänische Staatsbürger - ein Sparschwein, in dem sich mehrere hundert Euro befanden und traten die Flucht an. Die 21-jährige Kellnerin aber lief ihnen nach. Als die drei Flüchtenden in ein Auto stiegen, wollte die junge Frau sie am Wegfahren hindern.

Auto in Kapfenberg gestoppt

Die Flüchtenden fuhren auf die 21-Jährige los. Der Außenspiegel verfehlte die Frau laut Polizei nur um Haaresbreite. Die Kellnerin blieb unverletzt. Die Polizei wurde verständigt und konnte das Auto der Flüchtenden in Kapfenberg anhalten. Das Trio wurde festgenommen, die Einvernahmen laufen.